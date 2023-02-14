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1 час назад

ВКС России получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы

Газета.Ruиещё 1

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») Юрий Слюсарь сообщил, что российские Воздушно-космические силы в ближайшие годы получат дополнительное количество модернизированных истребителей МиГ-35. Об этом он сообщил на международной авиакосмической выставке Aero India 2023, передает ТАСС.

ВКС России получат дополнительные МиГ-35 в ближайшие годы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, шесть МиГ-35 уже были переданы российским войскам, в том числе пилотажным группам. В 2023 году поставки не предусмотрены, поскольку ОАК в предыдущие годы уже поставила то, что нужно было предоставить в этом году.

«А допоставка у нас ожидается в следующие годы. Эти самолеты должны пойти и в пилотажные группы, и, мы надеемся, найдут применение и в ВВС», — сказал Слюсарь.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения «4++», это усовершенствованная версия самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

Ранее турецкая газета Star провела сравнительный анализ американских истребителей F-16 с российскими МиГ-29 и МиГ-35, отметив хорошую маневренность последних.

Армия,Юрий Слюсарь,ОАК,Ростех,
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