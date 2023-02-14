ВКС России получат дополнительные МиГ-35 в ближайшие годы

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех» ) Юрий Слюсарь сообщил, что российские Воздушно-космические силы в ближайшие годы получат дополнительное количество модернизированных истребителей МиГ-35. Об этом он сообщил на международной авиакосмической выставке Aero India 2023, передает ТАСС.

По его словам, шесть МиГ-35 уже были переданы российским войскам, в том числе пилотажным группам. В 2023 году поставки не предусмотрены, поскольку ОАК в предыдущие годы уже поставила то, что нужно было предоставить в этом году.