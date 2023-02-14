Пекин призвал НАТО не очернять КНР

Пекин призывает Североатлантический альянс прекратить очернять Китай и создавать мнимых врагов. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китай призывает НАТО прекратить беспочвенные обвинения в адрес КНР, прекратить создавать воображаемых врагов, прекратить расширение и превышение своих полномочий", - сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения генсека НАТО Йенса Столтенберга об активизации разведки Китая и России против стран альянса.
Представитель МИД КНР также призвал НАТО делать более практические вещи для международного мира и стабильности.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе, что неопознанные шары над США - это признак активизации разведки Китая и России против стран альянса.
В конце января американские власти зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышавшей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля ВС США сбили этот якобы "разведывательный шар" в пределах национального воздушного пространства. Как утверждает Пентагон, он занимался "сбором важной информации". МИД КНР выразил в связи с этим протест, подчеркнув, что потерявший управление метеорологический аэростат имел гражданское предназначение.
На минувшей неделе Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки зарегистрировало еще три "неопознанных объекта", два из которых были сбиты американскими военными в национальном воздушном пространстве, еще один - над территорией Канады. Отмечалось, что все три объекта были намного меньше китайского аэростата, находились на меньшей высоте и не были внешне схожи с ним. Последний из них был уничтожен в воскресенье над озером Гурон на границе США и Канады, его обломки, предположительно, упали в канадские территориальные воды.