Пекин призвал НАТО не очернять КНР

Пекин призывает Североатлантический альянс прекратить очернять Китай и создавать мнимых врагов. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай призывает НАТО прекратить беспочвенные обвинения в адрес КНР, прекратить создавать воображаемых врагов, прекратить расширение и превышение своих полномочий", - сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения генсека НАТО Йенса Столтенберга об активизации разведки Китая и России против стран альянса.

Представитель МИД КНР также призвал НАТО делать более практические вещи для международного мира и стабильности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе, что неопознанные шары над США - это признак активизации разведки Китая и России против стран альянса.

В конце января американские власти зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышавшей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля ВС США сбили этот якобы "разведывательный шар" в пределах национального воздушного пространства. Как утверждает Пентагон, он занимался "сбором важной информации". МИД КНР выразил в связи с этим протест, подчеркнув, что потерявший управление метеорологический аэростат имел гражданское предназначение.