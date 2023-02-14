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35 минут назад

Названо место проведения учений ОДКБ «Нерушимое братство»

Лера Букина

Учения «Нерушимое братство» будут проходить на территории Киргизии. С таким заявлением выступил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает ТАСС.

Названо место проведения учений ОДКБ «Нерушимое братство»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Процесс предполагает отработку задач постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции, пояснил он. При этом даты проведения учений не раскрываются.

В январе от проведения учений ОДКБ решила отказаться Армения. Предполагалось, что в республике пройдут маневры под названием «Нерушимое братство-2023». Согласно данным Минобороны РФ, участниками должны были стать подразделения сухопутных сил России и других стран — участниц военного блока.

Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что в республике в 2023 году должны пройти три учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск». По его словам, стороны предусмотрели «практические шаги, которые направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации». На территории этого государства за последний год организовали несколько военных учений, в том числе региональной группировки войск.

Армия,Имангали Тасмагамбетов,Анатолий Сидоров,Александр Лукашенко,Минобороны России,
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