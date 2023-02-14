Названо место проведения учений ОДКБ «Нерушимое братство»

В январе от проведения учений ОДКБ решила отказаться Армения. Предполагалось, что в республике пройдут маневры под названием «Нерушимое братство-2023». Согласно данным Минобороны РФ , участниками должны были стать подразделения сухопутных сил России и других стран — участниц военного блока.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что в республике в 2023 году должны пройти три учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск». По его словам, стороны предусмотрели «практические шаги, которые направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации». На территории этого государства за последний год организовали несколько военных учений, в том числе региональной группировки войск.