Истребитель США не смог с первого раза поразить цель над озером Гурон

Первая ракета, которая была выпущена американским истребителем F-16 по неизвестному объекту над озером Гурон, промахнулась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Как уточняется, истребитель наносил удар управляемыми ракетами AIM-9 Sidewinder. Первая выпущенная ракета не попала по объекту. Куда именно она упала, пока неизвестно. В итоге объект поразила вторая ракета. Источник телеканала добавил, что стоимость каждой такой ракеты составляет более $400 тысяч.
Ранее сообщалось, что над озером Гурон был ликвидирован некий объект. Предположительно, его обломки погрузились в территориальные воды Канады. Как уточнили позднее данный объект представлял собой небольшой металлический воздушный шар, к которому был прикреплен груз.
Напомним, всего над территорией США было обнаружено три летающих объекта. Все они не были похожи на китайский аэростат, который был сбит ранее. Помощник главы Минобороны США Мелисса Далтон сообщала, что найденные объекты могут не нести никакой опасности. Однако решение об их уничтожении принято руководствуясь излишней осторожностью.