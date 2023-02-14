Истребитель США не смог с первого раза поразить цель над озером Гурон

Первая ракета, которая была выпущена американским истребителем F-16 по неизвестному объекту над озером Гурон, промахнулась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Как уточняется, истребитель наносил удар управляемыми ракетами AIM-9 Sidewinder. Первая выпущенная ракета не попала по объекту. Куда именно она упала, пока неизвестно. В итоге объект поразила вторая ракета. Источник телеканала добавил, что стоимость каждой такой ракеты составляет более $400 тысяч.

Ранее сообщалось, что над озером Гурон был ликвидирован некий объект. Предположительно, его обломки погрузились в территориальные воды Канады. Как уточнили позднее данный объект представлял собой небольшой металлический воздушный шар, к которому был прикреплен груз.