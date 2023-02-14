Молдавия получит новую партию бронемашин из Германии

Новая партия бронетранспортеров "Пиранья" прибудет в Молдавию из Германии во вторник. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба министерства обороны республики.

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"Национальная армия ожидает прибытие еще трех бронетранспортеров "Пиранья" из ФРГ 14 февраля", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе в республику были доставлены первые три бронетранспортера. Всего республика получит 19 подержанных боевых машин. Ожидается, что вся партия будет передана Молдавии до середины текущего года.

Техника предоставляется в целях модернизации молдавской армии на основании соглашения, подписанного между министерством обороны и германской стороной в октябре 2021 года.