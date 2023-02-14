Учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии

Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство" в 2023 году пройдут в Киргизии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Ранее Ереван принял решение не проводить учения на территории страны.
"На территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции", - сказал он.