Учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии

Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство" в 2023 году пройдут в Киргизии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.