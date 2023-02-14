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1 час назад

NYP: американские военные нашли в обломках сбитого китайского аэростата электронику

Газета.Ruиещё 3

Военные специалисты в Соединенных Штатах нашли в обломках сбитого над океаном китайского аэростата электронный механизм и датчики. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на информацию северного командования американских вооруженных сил.

По версии собеседников СМИ, сбитый аэростат КНР мог использоваться в целях сбора разведывательных данных.

«Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции», — уточнили американские военные.

Американским военным 12 февраля удалось сбить уже четвертый воздушный объект за последние 8 дней, включая китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой.

США сбили аэростат над Аляской

В настоящий момент в Вашингтоне выясняют, с какой целью запускались аэростаты, не исключая версии со шпионажем. Расследование в связи с обнаружением аэростатов продолжается, точная версия пока не называется.

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок утверждал, что использование аэростатов для разведки нецелесообразно.

Армия,Видео,Михаил Ходаренок,
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