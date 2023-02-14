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32 минуты назад

В ЛНР рассказали об увеличении числа иностранцев в рядах ВСУ

Елена Прошина

На харьковском направлении в подразделения ВСУ все чаще прибывают иностранные наемники, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

В ЛНР рассказали об увеличении числа иностранцев в рядах ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что в пунктах дислокации, в частности, слышна речь на английском, немецком, французском и польском языках. При этом по приезду иностранцы одеты, как правило в гражданскую одежду, но при себе имеют одни и те же армейские рюкзаки. В части наемников привозят на «гражданских автобусах с европейскими номерами».

Напомним, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее предостерег иностранных наемников от поездки на Украину. Он подчеркнул, что 30 тыс. иностранцев скоро будут уничтожены российскими войсками в предстоящих боях, так как поступающее оружие из Запада не поменяет ситуацию в зоне конфликта.

Ранее Андрей Марочко рассказал о тяжелой обстановке в рядах ВСУ в районе города Артемовска. Он сообщил, что украинские военные в панике бегут из своих подразделений. В частности, зафиксированы случаи самовольного оставления своих позиций. При этом действия военных «носят хаотичный характер, с явными признаками паники». Спасаясь бегством, они оставляют оружие и технику.

Армия,Дуглас Макгрегор,Андрей Марочко,Пентагон,
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