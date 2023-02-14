В ЛНР рассказали об увеличении числа иностранцев в рядах ВСУ

На харьковском направлении в подразделения ВСУ все чаще прибывают иностранные наемники, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что в пунктах дислокации, в частности, слышна речь на английском, немецком, французском и польском языках. При этом по приезду иностранцы одеты, как правило в гражданскую одежду, но при себе имеют одни и те же армейские рюкзаки. В части наемников привозят на «гражданских автобусах с европейскими номерами».

Напомним, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее предостерег иностранных наемников от поездки на Украину. Он подчеркнул, что 30 тыс. иностранцев скоро будут уничтожены российскими войсками в предстоящих боях, так как поступающее оружие из Запада не поменяет ситуацию в зоне конфликта.