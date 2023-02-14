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16 минут назад

В Норвегии заявили о вышедших в море с ядерным оружием кораблях Северного флота

Никита Бородкин

Корабли Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ежегодный доклад Норвежской разведывательной службы (NIS).

Согласно опубликованному отчету, во времена СССР корабли Северного флота выходили на дежурство будучи оснащенными тактическим ядерным оружием. Вместе с тем, после окончания холодной войны, о подобных случаях не сообщалось. В норвежской разведке уверены, что после начала спецоперации на Украине для Москвы «существенно возросла важность ядерного оружия».

Путин заявил, что Россия ответит на угрозы «не только бронетехникой»

В докладе также отмечается, что «центральная часть ядерного потенциала» размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Такое оружие представляет «особенно серьезную угрозу в вариантах операций», в которых могут принимать участие страны-члены НАТО.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что возможность защиты государства с применением ядерного вооружения является фактором сдерживания. Он отмечал, что если противник допускает использование превентивного удара, то РФ приходится задумываться о создающихся стране угрозах.

Армия,Видео,Владимир Путин,НАТО,
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