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32 минуты назад

Два стратегических ракетоносца РФ облетели Берингово море

Мария Иванова

В Минобороны РФ рассказали, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Беринговым морем. Об этом сообщает ТАСС.

Военные отметили, что полет двух Ту-95МС был плановым. Они совершили его над нейтральными водами Берингова моря.

Ранее норвежская разведка (NIS) сообщила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Перехват американского разведчика над Черным морем показали на видео

В NIS отметили, что во времена холодной войны корабли Северного флота регулярно выходили в море с ядерным оружием, но после распада СССР о таких случаях известно не было.

Норвежские разведчики утверждают, что после начала спецоперации на Украине для России «существенно возросла важность ядерного оружия».

Армия,Видео,Минобороны России,
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