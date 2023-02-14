Два стратегических ракетоносца РФ облетели Берингово море

В Минобороны РФ рассказали, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Беринговым морем. Об этом сообщает ТАСС.

Военные отметили, что полет двух Ту-95МС был плановым. Они совершили его над нейтральными водами Берингова моря.

Ранее норвежская разведка (NIS) сообщила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

В NIS отметили, что во времена холодной войны корабли Северного флота регулярно выходили в море с ядерным оружием, но после распада СССР о таких случаях известно не было.