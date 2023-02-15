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9 минут назад

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Чукотским и Охотским морями

ТАССиещё 5

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Об этом заявили в среду в Минобороны России.

Два ракетоносца выполнили плановый полет над Чукотским и Охотским морями
Фото: 

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского моря. Общая продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - сообщили в ведомстве.

Армия,Ракетоносцы,Минобороны России,
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