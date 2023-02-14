Спецоперация на Украине 14 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 февраля 2023 года.
Вооруженные силы Украины теряют позиции под огнем из «Града». Российская сторона уничтожает командные пункты, артиллерийские батареи, районы сосредоточения сил и фортификационные сооружения противника 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. Об этом рассказал командир расчета с позывным Волк, передает газета «Известия».
Он пояснил, что его отряд занимается поражением живой силы и техники, контрбатарейной борьбой.
«Также мы поддерживаем штурмовые группы. В основном как минимум 10 целей в день», — добавил собеседник издания.
Он отметил, что работа артиллерии идет в тесном сотрудничестве с силами разведки, которые с помощью дронов ищут цели и корректируют огонь.
На фронт в поддержку российской армии прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К. Военнослужащие уже приступили к освоению новой техники на полигонах в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание поясняет, что БРМ-1К — боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой от БТР-82А. Часть отделения десанта при этом занята комплексами наблюдения и сбора информации с поля сражения для нужд разведки.
Один из военных поделился своими впечатлениями от машины и рассказал, что все работает хорошо, сложностей с управлением практически не возникает.
«Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел — туда и попал», — добавил он.
Взятие под контроль населенного пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике ВС РФ — шаг к окружению Артемовска (украинское название — Бахмут). Такое мнение выразил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает газета «Известия».
Таким образом он прокомментировал успехи российских военнослужащих в этой области. Шурыгин считает, что после Красной горы настанет черед Парасковеевки — другого крупного пригорода Артемовска, за который в данный момент сражаются две армии. После этого Артемовск окажется в полукольце, считает эксперт.