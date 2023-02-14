Спецоперация на Украине 14 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 февраля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Артиллеристы из РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ

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Вооруженные силы Украины теряют позиции под огнем из «Града». Российская сторона уничтожает командные пункты, артиллерийские батареи, районы сосредоточения сил и фортификационные сооружения противника 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. Об этом рассказал командир расчета с позывным Волк, передает газета «Известия».

Он пояснил, что его отряд занимается поражением живой силы и техники, контрбатарейной борьбой.

«Также мы поддерживаем штурмовые группы. В основном как минимум 10 целей в день», — добавил собеседник издания.

Он отметил, что работа артиллерии идет в тесном сотрудничестве с силами разведки, которые с помощью дронов ищут цели и корректируют огонь.

В зону боевых действий прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К

На фронт в поддержку российской армии прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К. Военнослужащие уже приступили к освоению новой техники на полигонах в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание поясняет, что БРМ-1К — боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой от БТР-82А. Часть отделения десанта при этом занята комплексами наблюдения и сбора информации с поля сражения для нужд разведки.

Один из военных поделился своими впечатлениями от машины и рассказал, что все работает хорошо, сложностей с управлением практически не возникает.

«Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел — туда и попал», — добавил он.

Эксперт рассказал о значении освобожденного поселка Красная Гора в ДНР

Взятие под контроль населенного пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике ВС РФ — шаг к окружению Артемовска (украинское название — Бахмут). Такое мнение выразил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает газета «Известия».