Япония намерена закупить у США крупную партию ракет Tomahawk

Министр обороны Японии заявил о плане подписать контракт с США на закупку ракет Tomahawk. Речь идет о поставке Токио со стороны Вашингтона 500 крылатых ракет на сумму около 1,6 миллиарда долларов, сообщает японское издание Nikkei.

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Бюджет на 2023 финансовый год, начинающийся в апреле, который в настоящее время находится на рассмотрении парламента, предусматривает выделение 211,3 млрд иен (1,59 миллиарда долларов) на покупку, которая будет согласована в рамках программы Вашингтона по продаже вооружений за границу. Эта сумма включает сопутствующие расходы, такие, как приобретение контейнеров для хранения ракет.

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Токио стремится купить новейшую модель Tomahawk, которую ВМС США начали получать от предприятий американского военно-промышленного комплекса в 2021 году. Оружие будет размещено на кораблях Морских сил самообороны, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, с которых они смогут поражать наземные цели на расстоянии более 1600 километров. Развертывание планируется начать в 2026 финансовом году и завершить в 2027 году.

Покупка является частью усилий Токио по развитию возможностей для контрударов или способности поражать объекты, представляющие непосредственную угрозу для страны, отмечают военные эксперты. Министерство обороны Японии также надеется увеличить дальность действия японских управляемых крылатых ракет Type 12 до более чем 1000 километров. Токио намерен пополнять арсенал Сил самообороны ракетами иностранного производства до тех пор, пока модернизированные Type 12 не поступят в серийное производство. Развертывание обновленного оружия класса "земля-корабль" должно начаться также в 2026 финансовом году, хотя риск задержек в разработке или производстве остается.