Голландские F-35 сопроводили российские военные самолеты

Размещенные в Польше голландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета. Об этом сообщила во вторник газета Trouw со ссылкой на Минобороны Нидерландов.
Два голландских F-35 установили и сопроводили три российских военных самолета, отметило издание. Такой вылет был осуществлен впервые с начала миссии Нидерландов, добавила газета.
В Польше в феврале и марте размещаются восемь голландских истребителей F-35. Четыре истребителя используются для патрулирования воздушного пространства НАТО над Восточной Европой. Еще четыре самолета задействованы в программе обучения, осуществляемой совместно с партнерами по Североатлантическому альянсу.