Голландские F-35 сопроводили российские военные самолеты

Размещенные в Польше голландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета. Об этом сообщила во вторник газета Trouw со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Фото: Lockheed Martin Lockheed Martin

Два голландских F-35 установили и сопроводили три российских военных самолета, отметило издание. Такой вылет был осуществлен впервые с начала миссии Нидерландов, добавила газета.