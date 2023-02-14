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43 минуты назад

СМИ: в Польше голландские истребители F-35 сопроводили российские военные самолеты

ТАССиещё 4

Размещенные в Польше голландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета. Об этом сообщила во вторник газета Trouw со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Голландские F-35 сопроводили российские военные самолеты
Фото: Lockheed MartinLockheed Martin

Два голландских F-35 установили и сопроводили три российских военных самолета, отметило издание. Такой вылет был осуществлен впервые с начала миссии Нидерландов, добавила газета.

В Польше в феврале и марте размещаются восемь голландских истребителей F-35. Четыре истребителя используются для патрулирования воздушного пространства НАТО над Восточной Европой. Еще четыре самолета задействованы в программе обучения, осуществляемой совместно с партнерами по Североатлантическому альянсу.

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