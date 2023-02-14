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40 минут назад

В США заявили о новом пакете помощи членов НАТО для Украины

Lenta.ruиещё 5

В состав нового пакета военной и экономической помощи членов НАТО для Украины войдут новые системы противовоздушной обороны (ПВО), которые поставят Франция и Италия, а Норвегия передаст 7,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает ТАСС.

В США заявили о новом пакете помощи членов НАТО для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Пентагона добавил, что союзники по НАТО обсуждают синхронизацию поставок оружия Украине и стандартизацию подготовки личного состава ВСУ.

Ранее Остин заявил, что Пентагон пока не может сделать объявление о предоставлении Киеву боевых самолетов. По его словам, в настоящее время США и их союзники занимаются оценкой нужд Украины и ожидают, что весной украинские военные активизируют свою деятельность в зоне боевых действий.

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