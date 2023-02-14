Global Times: Россия достигла стратегических целей на Украине

Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции на Украине.

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Как пишет The Global Times, такое мнение выразил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.

По его словам, России удалось «сформировать стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда может методично наносить атаки в западном направлении.

Между тем ВСУ, отмечает эксперт, «абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону». Он подчеркнул, что Киев «на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО».

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей СВО.