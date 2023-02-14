Global Times: Россия достигла стратегических целей на Украине

Как пишет The Global Times, такое мнение выразил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.
По его словам, России удалось «сформировать стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда может методично наносить атаки в западном направлении.
Между тем ВСУ, отмечает эксперт, «абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону». Он подчеркнул, что Киев «на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО».
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей СВО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех спецоперации России на Украине может стать «опасным посылом» для авторитарных лидеров по всему миру.