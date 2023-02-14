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13 минут назад

Западные СМИ сообщили о возможном отходе ВСУ из Артемовска

Елена Прошина

Украинская сторона ввела ограничения на въезд в Артемовск (украинское название Бахмут) для волонтеров и гражданских лиц. Это может означать, что Вооруженные силы Украины планируют покинуть город. К такому выводу пришла газета The New York Times, передает ТАСС.

Западные СМИ сообщили о возможном отходе ВСУ из Артемовска
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, представители украинской армии опровергли предположение о подготовке наступления. Однако введенный запрет на въезд для мирных граждан может означать, что в некоторых районах города, которые ранее считались относительно безопасными, уже идут бои. The New York Times указала, что к ним относится район на западном берегу реки Бахмутка.

Газета также ссылается на информацию Министерства обороны России о взятии российской стороной населенного пункта Красная Гора к северу от Артемовска. The New York Times пишет, что эта победа ухудшит положение армии Украины.

Ранее 12 февраля издание Klymenko Time со ссылкой на командира ВСУ с позывным Мадьяр сообщило, что с 13 февраля доступ в Артемовск для всех гражданских лиц, включая волонтеров, будет запрещен. Попасть в город можно будет только при наличии специального пропуска. Источник издания утверждает, что запрет вводится для обеспечения безопасности гражданским лицам.

Армия,Минобороны России,
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