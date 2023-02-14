Западные СМИ сообщили о возможном отходе ВСУ из Артемовска

Украинская сторона ввела ограничения на въезд в Артемовск (украинское название Бахмут) для волонтеров и гражданских лиц. Это может означать, что Вооруженные силы Украины планируют покинуть город. К такому выводу пришла газета The New York Times, передает ТАСС.

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Как пишет издание, представители украинской армии опровергли предположение о подготовке наступления. Однако введенный запрет на въезд для мирных граждан может означать, что в некоторых районах города, которые ранее считались относительно безопасными, уже идут бои. The New York Times указала, что к ним относится район на западном берегу реки Бахмутка.

Газета также ссылается на информацию Министерства обороны России о взятии российской стороной населенного пункта Красная Гора к северу от Артемовска. The New York Times пишет, что эта победа ухудшит положение армии Украины.