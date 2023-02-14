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27 минут назад

НАТО увеличила численность сил на востоке в 2,5 раза за год

Lenta.ruиещё 7

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что страны НАТО пытаются дестабилизировать обстановку на восточном фланге и увеличивают численность размещенных там военных: за последний год она выросла в 2,5 раза — с 13 до 33 тысяч человек. Цитату приводит РИА Новости.

НАТО увеличила численность сил на востоке в 2,5 раза за год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из них около 15 тысяч — военные из США, уверяют в ОДКБ.

«Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов», — считает Сидоров.

В начале февраля армии стран-участниц альянса — в том числе США, Франции, Великобритании, Дании и Эстониипровели военные учения с танками Leopard 2 в 100 милях (160 километрах) от границы России и Эстонии. К союзникам также присоединились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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