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13 минут назад

Дуда назвал сроки обучения украинских танкистов в Польше

Илья Родин

Президент Польши Анджей Дуда рассказал во время визита на военный полигон, что украинские экипажи пройдут в стране ускоренную подготовку. Он пояснил, что обучение все же займет «больше месяца», пишет РИА «Новости».

Дуда назвал сроки обучения украинских танкистов в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это будет обучение, которое продлится больше месяца», - подчеркнул Дуда.

Президент Польши уточнил, что специалисты обучат украинцев боевому применению тяжелой техники, ее обслуживанию, расскажут об особенностях ремонта.

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По словам главы государства, военнослужащие пройдут полное обучение, перед тем как вернуться на Украину.

Напомним, что западные страны анонсировали поставки Украине порядка 300 танков в 2023 году. В частности, в ближайших пакетах военной помощи должны быть доставлены свыше 140 основных боевых машин.

Армия,Анджей Дуда,
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