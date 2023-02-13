Дуда назвал сроки обучения украинских танкистов в Польше

Президент Польши Анджей Дуда рассказал во время визита на военный полигон, что украинские экипажи пройдут в стране ускоренную подготовку. Он пояснил, что обучение все же займет «больше месяца», пишет РИА «Новости».

«Это будет обучение, которое продлится больше месяца», - подчеркнул Дуда.

Президент Польши уточнил, что специалисты обучат украинцев боевому применению тяжелой техники, ее обслуживанию, расскажут об особенностях ремонта.

По словам главы государства, военнослужащие пройдут полное обучение, перед тем как вернуться на Украину.