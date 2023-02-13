В НАТО заговорили о грядущем «снарядном голоде»

Расход боеприпасов на Украине превысил их производство силами НАТО , заявил генсек альянса Йенс Столтенберг , передает РИА Новости. Он добавил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений возросло с 12 до 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». По его данным, боеприпасы отправлены морем из порта Карачи в феврале. Январские отправки снарядов пакистанскими фабриками через порт Карачи составили 50 тысяч единиц.

Ранее также сообщалось, что Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем западные конкуренты. Источник РИА Новости заявил, что в Вооруженных силах России нет снарядного голода и не будет. По его словам, объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США.