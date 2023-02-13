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13 минут назад

В НАТО заговорили о грядущем «снарядном голоде»

News.ru

Расход боеприпасов на Украине превысил их производство силами НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости. Он добавил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений возросло с 12 до 18 месяцев.

В НАТО заговорили о грядущем «снарядном голоде»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас расходуется боеприпасов больше, чем производится, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». По его данным, боеприпасы отправлены морем из порта Карачи в феврале. Январские отправки снарядов пакистанскими фабриками через порт Карачи составили 50 тысяч единиц.

Ранее также сообщалось, что Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем западные конкуренты. Источник РИА Новости заявил, что в Вооруженных силах России нет снарядного голода и не будет. По его словам, объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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