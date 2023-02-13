Столтенберг: НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года

Год конфликта на Украине фундаментально не изменил НАТО, альянс готовился к нему с 2014 года, признал в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Он не изменил НАТО, он лишь продемонстрировал важность НАТО. Поскольку с 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос, как год конфликта на Украине изменил НАТО.
"[С 2014 года] мы увеличили численность Сил реагирования, количество военных учений, подняли оборонные расходы впервые за много лет. То есть фундаментально это не изменило НАТО, а лишь подтвердило важность альянса и важность единства его стран-членов", - сказал он.