Столтенберг: НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года

"Он не изменил НАТО, он лишь продемонстрировал важность НАТО. Поскольку с 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос, как год конфликта на Украине изменил НАТО.