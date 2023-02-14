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НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-членов НАТО будут обсуждать создание виртуальной сети космических спутников в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля.

НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки
© РИА Новости

Он подчеркнул, что соответствующая мера поможет обеспечить более эффективный обмен разведданными и наблюдением, а также обеспечит улучшение взаимодействия и навигации и раннее предупреждение о запуске ракет.

"Я ожидаю, что страны согласуют создание новой виртуальной сети национальных и коммерческих спутников", — цитирует Столтенберга ФАН.

Помимо этого, генсек отметил, что подобная работа потребует увеличения вложения инвестиций в оборону НАТО.

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