НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-членов НАТО будут обсуждать создание виртуальной сети космических спутников в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля.

Он подчеркнул, что соответствующая мера поможет обеспечить более эффективный обмен разведданными и наблюдением, а также обеспечит улучшение взаимодействия и навигации и раннее предупреждение о запуске ракет.