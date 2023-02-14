В НАТО рассказали о возможных поставках истребителей Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о возможной передаче истребителей Киеву, его слова приводит Reuters.
«В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Обсуждение идет», — заявил он.
Помимо этого, он добавил, что в альянсе знают о тренировках украинских пилотов в Великобритании.
Ранее в НАТО посчитали невозможным обеспечение Киева боеприпасами в ближайшие 2,5 года. По словам генсека, украинский конфликт опустошает запасы западных союзников, в то время как ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев.