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31 минуту назад

В НАТО рассказали о возможных поставках истребителей Украине

Lenta.ruиещё 2

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о возможной передаче истребителей Киеву, его слова приводит Reuters.

«В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Обсуждение идет», — заявил он.

Помимо этого, он добавил, что в альянсе знают о тренировках украинских пилотов в Великобритании.

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Ранее в НАТО посчитали невозможным обеспечение Киева боеприпасами в ближайшие 2,5 года. По словам генсека, украинский конфликт опустошает запасы западных союзников, в то время как ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев.

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