В НАТО рассказали о возможных поставках истребителей Украине

«В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Обсуждение идет», — заявил он.