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22 минуты назад

На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за границу

Алиса Селезнёва

Генпрокуратура Украины заявила о раскрытии схемы переправки призывников за границу под видом волонтеров, которая велась через благотворительный фонд в Киевской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за границу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным прокуратуры, в период действия военного положения местный житель организовал благотворительный фонд, с помощью которого обещал переправить уклонистов через госграницу. За свои услуги он просил от 6 до 7,5 тысяч долларов.

Мужчина заверял своих клиентов, что организует им выезд по поддельным документам в качестве волонтеров. Во время обысков у него изъяты деньги, мобильные телефоны, компьютерная техника с данными о гражданах, которые к нему обращались, пояснили в прокуратуре.

Подозреваемый задержан.

Ранее Верховная Рада одобрила законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Пока действует военное положение, украинские власти вправе ограничивать свободу передвижения людей и транспортных средств, вводить трудовую повинность, принудительно отчуждать частную собственность и переводить организации на работу в пользу обороны.

Армия,Верховная Рада,
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