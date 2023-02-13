На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за границу

Генпрокуратура Украины заявила о раскрытии схемы переправки призывников за границу под видом волонтеров, которая велась через благотворительный фонд в Киевской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, в период действия военного положения местный житель организовал благотворительный фонд, с помощью которого обещал переправить уклонистов через госграницу. За свои услуги он просил от 6 до 7,5 тысяч долларов.

Мужчина заверял своих клиентов, что организует им выезд по поддельным документам в качестве волонтеров. Во время обысков у него изъяты деньги, мобильные телефоны, компьютерная техника с данными о гражданах, которые к нему обращались, пояснили в прокуратуре.

Подозреваемый задержан.