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1 час назад

Минобороны России рассказало о потерях ВСУ в районе Угледара и Пречистовки

ТАСС

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Минобороны России раскрыло потери ВСУ в районе Угледара и Пречистовки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков.

Он отметил, что за сутки было уничтожено "более 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, гаубица Д-20 и 2 гаубицы Д-30".

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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