Минобороны России раскрыло потери ВСУ в районе Угледара и Пречистовки

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков.