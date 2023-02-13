Минобороны России раскрыло потери ВСУ в районе Угледара и Пречистовки

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На южнодонецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков.
Он отметил, что за сутки было уничтожено "более 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, гаубица Д-20 и 2 гаубицы Д-30".