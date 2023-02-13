Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не боится ядерной войны. Свою позицию он объяснил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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"Ну смотрите, если меня спросить, у меня 14 детей, у меня 8 сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война, и чтобы мы все погибли", – высказался он.

Глава Чечни подчеркнул, что его "ни капли" не пугает перспектива ядерной войны. Его больше волнует то, что Россия может потерять. Однако Кадыров выразил уверенность в том, что РФ одержит победу. Она покажет Западу, что всегда была сильным государством. Лидер республики объяснил, что он спокоен, поскольку Владимир Путин, по его мнению, ведет правильную и безошибочную политику.

Ранее Кадыров заявил, что готов провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. Он подчеркнул, что заставил бы его сделать то, что нужно.

Глава Чечни уверен, что поставил бы Зеленского на свое место.