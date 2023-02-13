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32 минуты назад

Глава Минобороны Украины встретится с представителями НАТО на базе Рамштайн

Lenta.ru

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отправился в Германию на американскую авиабазу Рамштайн, где проведет встречу с представителями стран НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

Глава Минобороны Украины встретится с представителями НАТО на базе Рамштайн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Среди заявленных целей визита Резникова — привлечение боевой авиации производства стран НАТО в воздушные силы Украины, развитие «танковой коалиции», формирование запасов боеприпасов, тренировка украинских военнослужащих и практическая реализация «военного шенгена».

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с Резниковым. Два чиновника обсудили приоритеты Контактной группы по обороне Украины (UDCG), среди которых противовоздушная оборона и артиллерия.

Армия,Ллойд Остин,Алексей Резников,НАТО,Пентагон,
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