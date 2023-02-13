Офицер объяснил высокие темпы мобилизации на Укриане

Украинский офицер, капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин заявил о возросших темпах мобилизации из-за потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нехватки людей. Об этом он рассказал украинскому изданию "Апостроф".

По словам Ганущина, ВСУ нуждаются в людях в тылу, а также для восполнения потерь личного состава. Также украинской армии нужны мотивированные солдаты, умеющие обращаться с западной техникой. Офицер пояснил, что сейчас темпы мобилизации намного выше, чем полгода назад.

"Нравится (закон о мобилизации. - "Газета.Ru") отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться", - подвел итог Галущин.