Пентагон объяснил рост числа обнаруженных над США неопознанных объектов

Помощник министра обороны США Мелисса Далтон объяснила, почему увеличилось число выявляемых над Америкой неопознанных летающих объектов. Она заявила, что после инцидента с китайским аэростатом военные усилили слежение. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, сейчас американские военные более усиленно следят за воздушным пространством над страной. Именно поэтому число объектов, попадающих в поле зрения американских ПВО, увеличилось.

«Мы усилили слежение с помощью радаров, что отчасти объясняет увеличение числа объектов, которые мы обнаружили на этой неделе», - рассказала она.

При этом она добавила, что обнаруженные объекты не обязательно являются опасными, однако из-за «излишней осторожности» принято решение о их ликвидации.

Напомним, 4 февраля у побережья Южной Каролины был сбит аэростат Китая. После этого, в воздушном пространстве было обнаружено еще три объекта, все они были уничтожены.