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12 минут назад

Пентагон объяснил рост числа обнаруженных над США неопознанных объектов

Елена Прошина

Помощник министра обороны США Мелисса Далтон объяснила, почему увеличилось число выявляемых над Америкой неопознанных летающих объектов. Она заявила, что после инцидента с китайским аэростатом военные усилили слежение. Об этом пишет ТАСС.

Пентагон объяснил рост числа обнаруженных над США неопознанных объектов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, сейчас американские военные более усиленно следят за воздушным пространством над страной. Именно поэтому число объектов, попадающих в поле зрения американских ПВО, увеличилось.

«Мы усилили слежение с помощью радаров, что отчасти объясняет увеличение числа объектов, которые мы обнаружили на этой неделе», - рассказала она.

При этом она добавила, что обнаруженные объекты не обязательно являются опасными, однако из-за «излишней осторожности» принято решение о их ликвидации.

Напомним, 4 февраля у побережья Южной Каролины был сбит аэростат Китая. После этого, в воздушном пространстве было обнаружено еще три объекта, все они были уничтожены.

Ранее американский генерал Глен ван Хёрк сообщил, что сбитый над озером Гурон объект предположительно упал в территориальные воды Канады. Какому конкретно государству он принадлежал сейчас выясняют военные.

Армия,Пентагон,
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