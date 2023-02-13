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1 час назад

Российский артиллерист рассказал о работе расчетов гаубицы Д-20 в ЛНР

Lenta.ru

Российские артиллеристы поддерживают наступление десантников в Луганской народной республике (ЛНР), ведя снайперски точный огонь из Д-20, рассказал в беседе с РИА Новости один из членов расчета гаубицы с позывным Гусенок.

Российский артиллерист рассказал о работе расчетов гаубицы Д-20 в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это орудие очень точное, и очень большой калибр, что помогает очень там ребятам, накрывает очень хорошую площадь», — рассказал российский солдат, отметив, что из-за точности Д-20 его подразделение называют «артиллерийскими снайперами».

Накануне иные артиллеристы рассказали о работе пушек «Гиацинт». По их словам, точность орудия позволяет вести огонь по наступающим частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в непосредственной близости от российских позиций.

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