США в январе отобрали 60 боевиков для проведения терактов в России и СНГ, их подготовка ведется на базе в Сирии. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России пишет РИА Новости.

«По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством»* и «Аль-Каидой»*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ», — говорится в заявлении ведомства.

В СВР уточнили, что особый упор делается на выходцев из северокавказских регионов России и стран Центральной Азии. Подготовка террористов, которых планируют использовать для проведения терактов против дипломатов и силовиков, ведется на базе Эт-Танф в Сирии.

В ведомстве констатировали «окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов» и предупредили, что подобными действиями Вашингтон ставит себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими организациями.

Ранее отставной офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что Россия опередила планы Украины по захвату Донбасса, при этом посмев противостоять Западу. Именно это позволило Москве завладеть стратегической инициативой в ходе конфликта.