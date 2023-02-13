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8 минут назад

СМИ: в России разработали сверхдальние ракеты для «Торнадо-Г»

Мария Иванова

В России создали сверхдальние ракеты для реактивных систем залпового огня 9К51М «Торнадо-Г». Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

СМИ: в России разработали сверхдальние ракеты для «Торнадо-Г»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об управляемых и неуправляемых боеприпасах 122-миллиметрового калибра с дальностью стрельбы, «радикально увеличенной» по сравнению с 40 километрами нынешних ракет.

Собеседники газеты заявили, что боеприпасы уже начали поступать в войска. Точные характеристики новых ракет они назвать отказались.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил изданию, что точность поражения реактивных систем залпового огня на больших дистанциях невелика, поэтому благодаря новым ракетам «Торнадо-Г» получит «совершенно новые боевые возможности».

По мнению Болтенкова, к боевым частям ракет добавили раскладывающиеся аэродинамические поверхности - как «крылья» у планирующих бомб.

«Теперь можно будет наносить удары на всю оперативную глубину, по тылам. <…> Учитывая, что «Торнадо-Г» выпускает за 20 секунд 40 снарядов, отразить удар даже одной установки ни один современный комплекс ПВО не в состоянии», - подчеркнул Болтенков.

Он добавил, что 122-миллиметровые снаряды способны уничтожать легкобронированную технику, полевые укрепления, объекты важной инфраструктуры и подавлять артиллерию противника.

Ранее стало известно о разработке в России ракеты для боевых дронов. В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» создали самонаводящуюся ракету Х-МД-Э, которую можно применять с беспилотников и кораблей.

Ракета существует в трех вариантах с разными головками самонаведения - с полуактивной лазерной, активной радиолокационной и пассивной радиолокационной.

Армия,Минобороны России,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",
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