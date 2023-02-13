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23 минуты назад

Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат»

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. Об этом Кадыров написал в своем Телеграм-канале.

Кадыров заявил об отравлении командира «Ахмата»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, инцидент произошел еще в начале февраля. Алаудинов получил конверт, пропитанный неизвестным отравляющим веществом. Генерал заподозрил неладное из-за резкого запаха. Он и все, кто имел контакт с конвертом, тут же приняли меры предосторожности: обработали руки и промыли носовую полость. После этого всем была оказана помощь в медсанчасти, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. В настоящее время пострадавшие находятся в клинике в Москве.

«Врачи проводят все необходимые процедуры. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Параллельно идет расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть», - сообщил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что чеченские военные готовы пойти «хоть на Америку», если появится соответствующий приказ от президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что для этого имеются все необходимые силы и средства.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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