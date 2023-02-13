Кадыров заявил об отравлении командира «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. Об этом Кадыров написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел еще в начале февраля. Алаудинов получил конверт, пропитанный неизвестным отравляющим веществом. Генерал заподозрил неладное из-за резкого запаха. Он и все, кто имел контакт с конвертом, тут же приняли меры предосторожности: обработали руки и промыли носовую полость. После этого всем была оказана помощь в медсанчасти, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. В настоящее время пострадавшие находятся в клинике в Москве.