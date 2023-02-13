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1 час назад

Мишустин образовал правкомиссию по развитию авиационных беспилотников

ТАССиещё 10

Комиссия по вопросам развития беспилотных авиационных систем образована в правительстве России. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в понедельник.

Правительство создало комиссию по вопросам развития беспилотников
Фото: ТАССТАСС

Согласно положению, комиссия - это постоянно действующий орган власти, который будет координировать различные ведомства, а также взаимодействовать с отраслевым сообществом насчет разработки и реализации основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в РФ, в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Основная задача комиссии - подготовка согласованных предложений по реализации государственной политики в данной сфере. Они касаются в том числе развития применения беспилотников; организации разработки, производства, сертификации и эксплуатации таких систем и средств защиты от их противоправного применения; интеграции беспилотных авиационных систем и судов в воздушное пространство; обеспечения доступности подобных услуг для граждан и компаний, а также снижения необоснованных ограничений, подготовки специалистов и еще ряда вопросов.

Кроме того, комиссия будет работать над определением единой государственной политики развития беспилотных авиационных систем; информированием, просвещением и вовлечением юридических и физических лиц; стимулированием и поддержкой разработчиков; в целом над созданием условий для развития беспилотной авиации как самостоятельной отрасли экономики. Среди связанных с этим задач структуры - проведение анализа, разработка концепций и планов совместно с отраслевым сообществом, рассмотрение предложений.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, президиума - не реже одного раза в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время правительство должно сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, смысл которого - обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов.

Армия,Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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