Мобилизация: последние новости на сегодня 13 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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В Новоазовском районе ДНР за полгода восстановили 500 разрушенных домов

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В Новоазовском районе ДНР за шесть месяцев восстановили 500 домов, которые были повреждены после обстрелов украинской армии и в ходе боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Мариуполя Олега Моргуна.

Работы велись, начиная с 1 июня прошлого года силами местных жителей. Они были наняты через центры занятости населения. В процессе разминирования только из Широкино, которое восемь лет находилось на линии разграничения, вывезли несколько десятков тысяч боеприпасов. В настоящее время в населенном пункте восстановлено десять домов.

Моргун отметил, что большая часть поврежденных домов находится в 12 населенных пунктах, которые были освобождены от силовиков Украины в ходе специальной военной операции.

Мобилизованных, обратившихся к главе Татарстана, вернули в свой полк

Жители Татарстана, мобилизованные в рамках специальной военной операции, обратившиеся к главе республики из зоны СВО с просьбой о помощи, возвращены в свой полк, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы главы Татарстана.

Там отметили, что информация о ситуации в зоне спецоперации ежедневно отслеживается и докладывается главе республики. Сразу после появления видео с обращением в соцсетях республиканское правительство связалось с коллегами из ДНР.

В опубликованном видео около двух десятков мужчин в камуфляжной форме заявили, что они — мобилизованные из Татарстана. По прибытии в зону специальной военной операции их распределили по разным подразделениям, передали под командование ДНР и отправили на задание.

В российском регионе задержали мужчину за поджог военкомата

В посёлке Магдагачи Амурской области задержали 29-летнего диверсанта, который поджог военкомат, сообщает Telegram-канал SHOT.

Злоумышленник бросил коктейль Молотова в окно комиссариата. Он планировал сжечь архив, но ему это не удалось — повреждена только техническая аппаратура. Молодой человек признал вину, но не сообщил о мотивах преступления.

Ранее мужчина был судим за сбыт запрещенных веществ, а также за проникновение в чужой дом и кражу паспорта у подруги.