Израильские военные сообщили о выпущенных четырех ракетах радикалов из Газы

Палестинские радикалы выпустили в ночь на понедельник из сектора Газа четыре ракеты, в ответ израильские военные обстреляли комплекс по производству оружия и несколько военных постов движения ХАМАС на территории палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.