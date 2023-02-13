Израильские военные сообщили о выпущенных четырех ракетах радикалов из Газы

Палестинские радикалы выпустили в ночь на понедельник из сектора Газа четыре ракеты, в ответ израильские военные обстреляли комплекс по производству оружия и несколько военных постов движения ХАМАС на территории палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Из сектора Газа были выпущены четыре ракеты класса "земля - воздух". Три ракеты разорвались в воздухе, одна упала в незаселенной местности. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по военным постам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении.
Кроме того, израильские военные "нанесли удар по подземному комплексу, используемому для производства ракет" в секторе Газа, добавили в пресс-службе.