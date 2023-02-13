Спецоперация на Украине 13 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 февраля 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

РИА Новости: военные ВСУ бросают большую часть оружия, отходя на Кременском участке

Видео дня

Военные Украины, отступая на Кременском участке фронта, бросают основную часть вооружения и обмундирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление разведчика Западного военного округа.

По его словам, украинские бойцы оставили на поле боя франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Милан», который принят на вооружение в 70-е годы и в настоящее время поставляется Киеву. Отмечается, что ПТРК находится в рабочем состоянии и у Вооруженных сил Украины их очень много.

Разведчик подчеркнул, что российское подразделение не применяет оставленное украинской армией вооружение, поскольку в этом нет необходимости.

Ранее военные России продвинулись на два километра на Кременском участке фронта.

В ДНР сообщили ранении мирного жителя при обстрелах ВСУ

Украинские военные за минувшие сутки выпустили 146 мин и снарядов, сообщает ТАСС.

Обстрелам подверглись населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате ранен один мирный житель. Украина применила ствольную артиллерию калибра 152 мм и 155 мм, стандартного для армий стран, входящих в Североатлантический альянс, а также минометы калибра 120 мм. Всего произошло три десятка обстрелов.

Огонь велся по Александровке, Горловке, Донецку и Макеевке. Повреждены три домостроения.

МО РФ: российская армия поразила 78 артиллерийских подразделений ВСУ

Военные России за минувшие сутки поразили 78 артиллерийских подразделений украинской армии, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.

По его словам, для этого применялась оперативно-тактическая и армейская авиация. Были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил РФ. Удалось поразить 78 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.