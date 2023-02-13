СМИ: в КНДР реорганизовали многие воинские части и поставили им новые задачи

Северокорейское руководство реорганизовало и увеличило большинство подразделения национальных вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Перед ними поставлены новые боевые задачи. Из заявления следует, что в ходе реализации идей великой Трудовой партии Кореи, которая создает могучую армию, многие части Корейской народной армии, виды и рода вооруженных сил были расширены и реорганизованы. Сегодня перед ними стоят важные оперативные боевые задачи в соответствии с новой ситуацией и обстановкой.

Изменениям подверглись стратегические и тактические задачи армейских подразделений Северной Кореи. Отмечается, что «в соответствии со стратегическими миссиями» подразделений изменился дизайн воинских знамен, «величественный вид которых был в полной мере продемонстрирован на параде» 8 февраля.