СМИ: в КНДР реорганизовали многие воинские части и поставили им новые задачи

Северокорейское руководство реорганизовало и увеличило большинство подразделения национальных вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Перед ними поставлены новые боевые задачи. Из заявления следует, что в ходе реализации идей великой Трудовой партии Кореи, которая создает могучую армию, многие части Корейской народной армии, виды и рода вооруженных сил были расширены и реорганизованы. Сегодня перед ними стоят важные оперативные боевые задачи в соответствии с новой ситуацией и обстановкой.
Изменениям подверглись стратегические и тактические задачи армейских подразделений Северной Кореи. Отмечается, что «в соответствии со стратегическими миссиями» подразделений изменился дизайн воинских знамен, «величественный вид которых был в полной мере продемонстрирован на параде» 8 февраля.
Мероприятие было организовано в честь основания Корейской народной армии. Наблюдатели обратили внимание на знамя с изображением ракеты «Хвасон-17» и датой «2022.11». Как предполагается, в ноябре 2022 года в КНДР могли создать подразделение, отвечающее за операции с использованием межконтинентальных баллистических ракет.