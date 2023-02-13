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1 час назад

РИА Новости: бойцы подразделения "Эспаньола" отразили атаку на Угледарском направлении

Газета.Ruиещё 3

Подразделение "Эспаньола" отразили атаку украинских боевиков на Угледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости: бойцы подразделения "Эспаньола" отразили атаку на Угледарском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бойцы сумели отбить нападение противника при координации оператора беспилотника и прикрытии автоматического станкового пулемета.

"Враг находится в непосредственной близости от нас. Здесь зачастую завязываются стрелковые бои", - сообщил агентству боец подразделения с позывным "Выходной".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в Донецкой народной республике очень жесткая. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,СВО,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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