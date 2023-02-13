РИА Новости: бойцы подразделения "Эспаньола" отразили атаку на Угледарском направлении

Подразделение "Эспаньола" отразили атаку украинских боевиков на Угледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Бойцы сумели отбить нападение противника при координации оператора беспилотника и прикрытии автоматического станкового пулемета.
"Враг находится в непосредственной близости от нас. Здесь зачастую завязываются стрелковые бои", - сообщил агентству боец подразделения с позывным "Выходной".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация для украинских войск на Артемовском и Угледарском направлениях в Донецкой народной республике очень жесткая. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.