Конфликт на Украине закончится тем, что Россия превратится в одно из сильнейших государств планеты. Так считает офицер-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер .

«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», - сказал морпех в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его мнению, Запад совершил большую ошибку, решив коллективно противостоять России и отправлять Киеву оружие. Из-за позиции США и их европейских союзников Москва поняла, что НАТО не собирается прекращать политику экспансии и конфронтации. Теперь Россия устранит неопределенность в сфере международной безопасности, которая возникла в 1990-х годах.