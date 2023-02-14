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21 минуту назад

Истребители ВКС России сбили в ДНР украинские МиГ-29 и Ми-8

Газета.Ruиещё 1

Авиация Военно-космических сил (ВКС) России сбила в районе Черевковки в Донецкой народной республике (ДНР) украинский самолет МиГ-29, а в районе Славянки вертолет Ми-8. Об этом сообщает Минобороны России.

Истребители ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Ми-8
Фото: militarizm.sumilitarizm.su

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит самолет Миг-29 и в районе населенного пункта Славянка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

11 февраля Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Евгения Пригожина сообщала, что борт Су-24, на котором ранее находился бизнесмен, был подбит системой противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ над Артемовском (украинское название — Бахмут). Пригожин добавил, что пилот «совершил чудо» и смог приземлиться на горящей машине. Он уточнил, что в настоящее время техники ремонтируют самолет.

Армия,Евгений Пригожин,Минобороны России,
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