Истребители ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Ми-8

Авиация Военно-космических сил (ВКС) России сбила в районе Черевковки в Донецкой народной республике (ДНР) украинский самолет МиГ-29, а в районе Славянки вертолет Ми-8. Об этом сообщает Минобороны России .

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит самолет Миг-29 и в районе населенного пункта Славянка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Евгения Пригожина сообщала, что борт Су-24, на котором ранее находился бизнесмен, был подбит системой противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ над Артемовском (украинское название — Бахмут). Пригожин добавил, что пилот «совершил чудо» и смог приземлиться на горящей машине. Он уточнил, что в настоящее время техники ремонтируют самолет.