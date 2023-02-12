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9 минут назад

Президент Польши назвал число размещенных в стране американских военных

Lenta.ru

Численность военнослужащих из США в Польше составляет около десяти тысяч человек, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro.

Президент Польши назвал число размещенных в стране американских военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Дуды, количество американских военнослужащих в Польше увеличилось с усилением присутствия НАТО на восточном фланге. При этом президент отметил, что польская армия расширяет свои оборонительные возможности и закупает оружие. В 2023 году в стране выделят на оборону более четырех процентов ВВП, что вдвое превышает стандарт НАТО.

Ранее президент Польши заявил, что российские военные победят на Украине, если Запад не даст оружие.

Армия,Анджей Дуда,НАТО,
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