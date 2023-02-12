Появление неопознанных объектов над Канадой и США объяснили

Появление неопознанных объектов в небе над Канадой и Соединенными Штатами Америки может быть провокацией со стороны спецслужб, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, кому могут быть выгодны такие инциденты.

Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве Канады, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Это уже третий такой случай в Северной Америке с начала месяца.

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«Это вообще может быть все что угодно — могут и сами канадцы запускать, могут и американцы тренироваться сбивать, могут и другие страны. Вся эта история выглядит достаточно странно, возникает много вопросов. Поскольку все страны в данном случае занимают позицию не совсем честную, ответ очень трудно найти», — сказал американист.

Провокация

Запуск зондов в шпионских целях — это старый метод, который сейчас применяется редко, отметил Юрий Рогулев.

«Эти зонды особенно активно использовали в 50-е — 60-е годы до той эпохи, когда начали активно осваивать космическое пространство. Но у них есть масса недостатков, ведь они практически неуправляемы. Просто для шпионских целей это не то устройство, есть другие технические средства, которые давно используются, они гораздо эффективнее», — сказал политолог.

Инциденты с неопознанными объектами над Северной Америкой

Приказ об уничтожении объекта над территорией Канады отдал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Политик сообщил, что обсудил инцидент с президентом США Джо Байденом. Он добавил, что обломки объекта будут изучать. Министр обороны Канады Анита Ананд на пресс-конференции рассказала, что речь идет о небольшом цилиндрическом объекте. По ее словам, он был опасен для гражданской авиации.

10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Он уточнил, что пока не установлены принадлежность и назначение аппарата, который был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый ранее над Атлантикой.

4 февраля США уничтожили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной.

Причастность Китая

Позже в министерстве иностранных дел Китая заявили, что объект над Южной Каролиной был метеозондом, а не шпионским аппаратом. Там отметили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств. В Пекине считают, что воздушный шар случайно попал в пространство США, а военные Вашингтона «злоупотребили силой», сбив гражданский объект.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление Госдепартамента, китайский аэростат, который пересек территорию США, был оснащен техникой для сбора данных.