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1 час назад

Пригожин: населенный пункт Красная гора удалось взять российскими силами

Газета.Ruиещё 9

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 12 февраля населенный пункт Красная гора под Артемовском удалось взять российскими силами. Об этом сообщает ТАСС.

Пригожин: населенный пункт Красная гора удалось взять российскими силами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» был взят населенный пункт Красная гора», — уточняется в заявлении Пригожина.

Другие подробности обстановки в зоне проведения спецоперации сейчас не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара.

Также Пригожин не исключал, что освобождение ДНР и ЛНР может занять до двух лет.

Армия,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,Владимир Путин,
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