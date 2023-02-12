Пригожин: населенный пункт Красная гора удалось взять российскими силами

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 12 февраля населенный пункт Красная гора под Артемовском удалось взять российскими силами. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» был взят населенный пункт Красная гора», — уточняется в заявлении Пригожина.

Другие подробности обстановки в зоне проведения спецоперации сейчас не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара.