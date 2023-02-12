Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Черниговской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа", - говорится в документе.