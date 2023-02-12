Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации. Об этом в воскресенье сообщает агентство УНИАН со ссылкой на документ.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Черниговской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа", - говорится в документе.
Кто возглавит военную администрацию, пока не известно.