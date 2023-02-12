Разведчик ЗВО рассказал о новых украинских минах

Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал разведчик Западного военного округа.
По его словам, ВСУ с помощью кассетных боеприпасов разбрасывают как обычные «лепестки», так и новые мины, которые российские военные ранее не встречали, передает РИА «Новости». Теперь, по словам разведчика, минами занимаются саперы ВС России.
Ранее разведчики ЗВО ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери.