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8 минут назад

Разведчик ЗВО: Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта

Деловая газета "Взгляд"

Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал разведчик Западного военного округа.

Разведчик ЗВО рассказал о новых украинских минах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, ВСУ с помощью кассетных боеприпасов разбрасывают как обычные «лепестки», так и новые мины, которые российские военные ранее не встречали, передает РИА «Новости». Теперь, по словам разведчика, минами занимаются саперы ВС России.

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Ранее разведчики ЗВО ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери.

Армия,Верховный суд,
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