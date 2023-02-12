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1 час назад

Россия усилит военное сотрудничество с ближневосточной страной

News.ru

РФ и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. По его словам, на это указывают постоянные двусторонние контакты, в том числе фомирование соответствующей совместной российско-саудовской межправительственной комиссии.

Россия усилит военное сотрудничество с ближневосточной страной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, — сказал Козлов.

Он добавил, что в королевстве усиливаются настроения в пользу диверсификации оборонных возможностей. По словам дипломата, это предлагается делать в том числе за счет расширения географии ВТС с другими странами мира.

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Такое положение дел посол связал с угрозами США провести переоценку параметров отношений с Саудовской Аравии — это касается и военного аспекта. Козлов указал на то, что Вашингтон, который требовал нарастить поставки углеводородов на мировой рынок в конце 2022 года, оказался недоволен решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также «самоуправством» Эр-Рияда. При этом, по словам дипломата, в реальности Саудовская Аравия и США продолжают взаимодействие в сфере ВПК вопреки «возникающим в последнее время в двусторонних отношениях трениям и осложнениям».

Армия,Сергей Козлов,НАТО,
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