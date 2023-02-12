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12 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 12 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 12 февраля 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

Боец ММА рассказал, как чувствует себя в зоне спецоперации

Видео дня

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев, который в данный момент находится в зоне боевых действий на территории Украины, сообщил о своем самочувствии. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал бойца.

Ранее глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев подтвердил, что Владимир Минеев отправился на Украину.

Боец сообщил, что в его жизни произошли глобальные перемены, однако он чувствует себя замечательно.

«Я вернулся в прежнюю непростую, но интересную среду. Нахожусь среди профессионалов своего дела и просто настоящих мужиков», — написал он.

Минеев пообещал, что будет чаще общаться с подписчиками и сообщать о положении дел. В данный момент он все еще пытается привыкнуть к смене обстановки.

Мобилизованные жители жителями Новошешминского района получили новую партию гуманитарной помощи

Мобилизованным для боев на Украине жителям Новошешминского района пришла очередная партия гуманитарной помощи в Донбасс и Херсонскую область. Груз до места назначения доставили волонтеры, пишет портал «KazanFirst».

Отмечается, что граждане Новошешминского района отправили в помощь землякам медикаменты, тепловизоры, продукты питания и многое другое. Груз уже прибыл в подразделения, где служат мобилизованные.

Один из волонтеров рассказал, что гуманитарная помощь играет очень важную роль в повседневной жизни солдат. Предметы гигиены, одежда, обувь и сменное белье на фронте в дефиците, так как все это очень быстро изнашивается.

Мобилизованные из Ростовской области получат право на компенсацию расходов за газификацию

Добровольцы, контрактники и мобилизованные военнослужащие из Ростовской области получат право на компенсацию расходов за газификацию. Соответствующая инициатива находится на рассмотрении донского парламента, пишет «Городской репортер».

Пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области сообщает, что максимальный размер компенсации составит 100 тысяч рублей. С их помощью граждане смогут оплатить все расходы в полном объеме. Члены семей военнослужащих также получат право на денежную компенсацию расходов на газификацию.

Армия,Камил Гаджиев,Владимир Минеев,
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