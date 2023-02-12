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55 минут назад

Глава Пентагона поговорил с главой минобороны Украины

Lenta.ruиещё 1

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор украинским коллегой Алексеем Резниковым. В ходе диалога они рассмотрели вопросы контактной группы по обороне Украины, которая состоится в Брюсселе, пишет РИА Новости.

Глава Пентагона поговорил с главой минобороны Украины
Фото: ТАССТАСС

Остин поговорил с министром обороны Украины Резниковым и обсудили приоритеты Контактной группы по обороне Украины (UDCG), среди которых противовоздушна оборона и артиллерия.

Главы ведомств также изучили вероятность доставки средств, которые обещали доставить Киеву. Отмечается, что Резников передал обновленную информацию о ситуации на Украине. Министры также решили поддерживать контакты.

Ранее глава «Слуги народа» Давид Арахамия заявил о приостановке решения об отставке министра обороны республики Алексея Резникова. Он призвал не ждать кадровых изменений на этой недели, добавив, что в ближайшее время назначат только глав МВД и Службы безопасности Украины.

Армия,Ллойд Остин,Давид Арахамия,Алексей Резников,СБУ,Пентагон,
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