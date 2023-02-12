Глава Пентагона поговорил с главой минобороны Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор украинским коллегой Алексеем Резниковым. В ходе диалога они рассмотрели вопросы контактной группы по обороне Украины, которая состоится в Брюсселе, пишет РИА Новости.

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Остин поговорил с министром обороны Украины Резниковым и обсудили приоритеты Контактной группы по обороне Украины (UDCG), среди которых противовоздушна оборона и артиллерия.

Главы ведомств также изучили вероятность доставки средств, которые обещали доставить Киеву. Отмечается, что Резников передал обновленную информацию о ситуации на Украине. Министры также решили поддерживать контакты.