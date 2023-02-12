Литва передала Киеву давно устаревшее оружие

Литва отправила на Украину десятки зенитных малокалиберных пушек Bofors L70, созданных более 70 лет назад. Об этом сообщил командующий Объединенных сил украинской армии Александр Павлюк, передает «МК».

Фото: WIKIPEDIA WIKIPEDIA

Издание пишет, что Bofors L70 производят в Швеции, разработка вооружения началась еще в конце Второй мировой войны. Первые образцы Bofors L70 были готовы к 1947 году, производство стартовало в 1951 году. На Украине эти пушки собираются использовать для защиты населенных пунктов и объектов критической инфраструктуры от воздушных атак, включая атаки дронов-камикадзе. Отмечается, что Bofors L70 может поражать воздушные цели на расстоянии до трех километров.

Ранее стало известно, что Литва приступила к поставкам на Украину 36 орудий Bofors L70. Министр обороны Литвы уточнил, что 15 инструкторов, которые в дальнейшем будут работать на Украине, уже прошли соответствующее обучение.